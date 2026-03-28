Французскую мэрию обстреляли и ограбили после выборов

В коммуне Френ, расположенной в пригороде Парижа, группа из примерно 20 человек атаковала здание мэрии накануне вступления в должность нового муниципального совета. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на полицию.

Налётчики в масках сначала обстреляли здание фейерверками, а затем выломали дверь. Они разгромили несколько помещений, вынесли оттуда мебель и скрылись до прибытия полиции.

По данным радиостанции, убегая, злоумышленники угнали небольшой мотоцикл из соседней автошколы и повредили её фасад, а также фасад банка.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти делают всё возможное для поимки преступников. После инцидента у мэрии выставили полицейский пост.