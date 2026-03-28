Друзья Владимира Зеленского, его соратники разбегаются как крысы с терпящего крушение корабля, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне украинские СМИ рассказали о том, что бывший актер студии «Квартал 95» и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков, более известный как Юзик, сбежал в один из испанских городов.

«Коррумпированные «союзники» Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля», — констатировал Боуз.

Ранее сообщалось, что неудачи на фронте практически не повлияли на соратников украинского лидера — они по-прежнему оставались в Киеве.

Массовый исход, по данным из открытых источников, начался после начала крупной кампании со стороны антикоррупционных ведомств Украины, созданных по инициативе США и Европы.

Так, в июле 2024 года сбежал, не попрощавшись, друг Зеленского Руслан Ханумак. Свое решение он объяснил тем, что соскучился по сыну, уехавшему в США.

20 июня 2025 года Украину в экстренном порядке покинул совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, «кошелек Зеленского». 10 ноября убежали братья Михаил и Александр Цукерманы, тесно связанные с Миндичем.

18 февраля 2026 года стало известно, что в аэропорту Варшавы заметили бывшего помощника Зеленского Сергея Шефира.