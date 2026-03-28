В МИД Украины высказались об ударе Ирана по украинскому складу в Дубае

Заявление Ирана об ударе по украинскому складу в Дубае, на котором могло находиться до 21 специалиста из Украины, — это ложь.

© Lenta.ru

О сообщении об атаке высказался официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает в Telegram издание «Телеграф.ua».

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию», — заявил дипломат.

По словам официального представителя МИД Украины, подобные сообщения — это иранская кампания по дезинформации.

Иран уничтожил секретный склад, где находились украинцы

Ранее «Лента.ру» обратила внимание, что сообщение об ударе Ирана по складу в Дубае появилось во время визита Владимира Зеленского в ОАЭ.