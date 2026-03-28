В Киеве ответили на заявление Ирана об ударе по украинскому складу в Дубае

Информация иранских официальных лиц об успешном уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае не соответствует действительности, рассказал журналистам официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональные издания.

Ранее в КСИР заявили, что иранские военные уничтожили склад украинских противодронных систем в Дубае. В корпусе предположили, что при взрыве склада погиб 21 украинский специалист по борьбе с БПЛА.

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию», — подчеркнул Тихий.

Напомним, что Владимир Зеленский, на фоне угрозы сокращения военных поставок и финансирования со стороны западных стран, поднял вопрос о помощи со стороны ВСУ США и странам Персидского залива в сфере борьбы с беспилотниками.

Первоначально, в Вашингтоне выступили против инициативы украинского лидера. В дальнейшем США и Израиль разрешили политику реализовать эту идею.

На прошлой неделе стало известно, что Украина направила на Ближний Восток свыше 200 специалистов по защите от БПЛА. Часть из них вылетела в Иорданию, часть в ОАЭ.