Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в субботу, 28 марта, заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман недооценил его.

Об этом он высказался в контексте отношений двух государств.

— Он не думал, что ему придется целовать мою задницу. Он действительно не думал. Теперь он должен быть мил со мной. Ему надо таким быть, — высказался американский лидер.

Об этом Трамп заявил во время своего выступления на форуме Future Investment Initiative, передает «Говорит Москва».

24 марта СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Мухаммед бен Салман активно призывает Дональда Трампа не прекращать военные действия против Ирана. По словам журналистов, он аргументирует свою позицию тем, что текущая кампания предоставляет «историческую возможность» для кардинального переформатирования Ближнего Востока.

19 марта главы МИД 12 арабских и исламских государств на встрече в Саудовской Аравии назвали неоправданными военные удары Ирана по государствам Персидского залива и призвали Тегеран прекратить и, а также отказаться от любых провокационных действий и угроз