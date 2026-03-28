Орбан резко ответил освиставшим его на митинге

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал свист своих противников во время выступления на предвыборном митинге. Фрагмент речи политика опубликован в соцсетях.

Орбан вступил на митинге в городе Дьёр, куда пришли и его противники из пробрюссельских партий. Некоторые начали свистеть, и политик немедленно отреагировал на это.

«Вы отстаиваете интересы Киева, но вы не на венгерской стороне. Вы хотите создать проукраинское правительство и отправить деньги венгров на Украину», — заявил Орбан.

Премьер-министр также отметил, что его партия не позволит отказаться от дешевых российских энергоресурсов, иначе «цена на бензин превысит тысячу форинтов, а счета за коммунальные услуги семей вырастут более чем втрое».

«Как бы ни требовали Зеленский и «Тиса», мы не избавимся от дешёвой российской энергии. Если мы объединимся, мы сможем вместе сказать «нет» войне и высоким ценам на энергию 12 апреля», — заявил Орбан (цитата по Magyar Nemzet).

Ранее сторонники Орбана провели в Будапеште свой митинг, а оппозиционные партии вывели на улицы манифестантов в поддержку курса Брюсселя.