Власти Турции рекомендовали ограничить время душа до семи минут

На фоне нарастающего дефицита воды власти Турции посоветовали принимать душ не дольше семи минут, призвав экономить ресурс и в быту.

О рекомендациях рассказал канал Oda TV со ссылкой на источники в министерстве сельского и лесного хозяйства.

Источники телеканала подчеркнули: «Сокращение времени душа до семи минут позволит существенно снизить расход воды». По их данным, значительные объемы теряются в быту: при открытых кранах уходит до 23 литров в день, при чрезмерном использовании смыва – до 24 литров, а при ожидании горячей воды в душе – более пяти литров на человека ежедневно.

В министерстве также рекомендовали устанавливать водосберегающие устройства, устранять утечки, запускать бытовую технику только при полной загрузке и повторно использовать воду, в том числе собирать дождевую для хозяйственных нужд.

Ранее, в октябре 2025 года, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара, Бурса и Стамбул уже столкнулись с дефицитом воды, усугубленным бездействием местных властей на фоне засухи.

В том же месяце эколог Синан Джанпредупреждал о риске острого водного дефицита для крупных городов Турции и стран Ближнего Востока из-за засухи и снижения осадков.