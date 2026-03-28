Народный депутат Украины Наталья Пипа оскорбила память советских солдат, сражавшихся с нацистами во Второй Мировой войне, назвав их подонками. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись была снята», — такими словами представитель партии «Голос» прокомментировала в соцсетях снос таблички «Их подвиги будут жить вечно» в национальном музее истории.

В комментариях под постом, в котором Пипа выразила свое мнение, преобладают негативные реакции пользователей. Уточняется, что в рядах Красной армии сражалось до семи миллионов украинцев.

Ранее нардеп Верховной рады Наталья Пипа сообщила о массовых отчислениях студентов на Украине. По словам депутата, в вузах проводят серьезные проверки на фоне увеличения числа мужчин призывного возраста.