Президент Ирана обратился с предупреждением к странам Ближнего Востока

Странам Ближнего Востока следует прекратить помощь США и Израилю, запретить им наносить удары по Ирану со своей территории, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом пишет портал «Yeni Şafak на русском».

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля. США и Израиль ударили по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ атаковал американские базы в странах макрорегиона. В дальнейшем, стороны продолжили обмен ударами.

Пезешкиан отметил, что КСИР не осуществляет превентивные удары. Вместе с тем, добавил он, в случае атак на объекты ключевой инфраструктуры, иранские военные будут вынуждены жестко ответить.

«Обращаюсь к странам региона — если вы хотите развития и безопасности, то не позволяйте нашим врагам вести войну с вашей территории», — пояснил президент.

Напомним, что глава государства неоднократно предупреждал лидеров стран Персидского залива о рисках поддержки действий США против Ирана.

Так, 8 марта Пезешкиан заметил, что ответ на акты агрессии не означает, что у Ирана есть споры с тем или иным государством. Он уточнил, что удары будут наноситься «по необходимости».