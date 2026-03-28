Президент Ирана обратился с предупреждением к странам Ближнего Востока

Илья Родин

Странам Ближнего Востока следует прекратить помощь США и Израилю, запретить им наносить удары по Ирану со своей территории, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом пишет портал «Yeni Şafak на русском».

Президент Ирана обратился с предупреждением к странам Ближнего Востока
Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля. США и Израиль ударили по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ атаковал американские базы в странах макрорегиона. В дальнейшем, стороны продолжили обмен ударами.

Пезешкиан отметил, что КСИР не осуществляет превентивные удары. Вместе с тем, добавил он, в случае атак на объекты ключевой инфраструктуры, иранские военные будут вынуждены жестко ответить.

«Обращаюсь к странам региона — если вы хотите развития и безопасности, то не позволяйте нашим врагам вести войну с вашей территории», — пояснил президент.

Напомним, что глава государства неоднократно предупреждал лидеров стран Персидского залива о рисках поддержки действий США против Ирана.

Так, 8 марта Пезешкиан заметил, что ответ на акты агрессии не означает, что у Ирана есть споры с тем или иным государством. Он уточнил, что удары будут наноситься «по необходимости».