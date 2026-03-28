Сотрудники ICE (миграционной службы США) наиболее активно действуют против украинской диаспоры в штате Вашингтон, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад американского правительства.

Накануне американские массмедиа рассказали, что США выслали на Украину десятки мужчин и женщин. Часть из них (24 человека) была задержана людоловами (украинское название сотрудников ТЦК) на границе и направлена в учебные центры.

Среди них оказался мужчина, который прибыл в США ребёнком два десятилетия назад и практически не владеет украинским языком.

По данным агентства, большая волна задержаний прокатилась в 2022 году. В общей сложности было задержано 188 человек, из них — 144 в Сиэтле, штат Вашингтон.

Это связано с тем, что в штате находится одна из крупнейших и быстрорастущих украинских диаспор в США. По состоянию на 1 января 2026 года, в ней насчитывалось свыше 110 тыс. человек.

В отношении всех задержанных было проведено расследование. По его итогам, из США депортировали 166 уроженцев Украины: 27 за уголовные правонарушения, 139 — за нарушения в области миграционного законодательства.