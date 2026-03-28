Бывшего принца Эндрю заметили с загадочной женщиной

Бывшего британского принца Эндрю заметили в автомобиле с загадочной женщиной на заднем сиденье. Об этом пишет Daily Mail.

Опального младшего брата Карла III сняли по дороге в поместье Марш-Фарм, куда он отправился в изгнание после лишения большей части титулов. Эндрю был за рулем своего Range Rover, рядом с ним сидел сотрудник королевской охраны и держал на коленях собаку. На заднем сиденье находилась женщина, опознать которую журналисты не смогли.

Кроме того, как отмечает издание, Эндрю продолжает считать себя носителем титула Его Королевское Высочество, хотя монарх лишил его этого титула. Такой вывод журналисты сделали после того, как около поместья Марш-Фарм выгрузили множество коробок с вещами бывшего принца. Все они были помечены аббревиатурой HRH, то есть His Royal Highness (Его Королевское Высочество).

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет американский финансист Джеффри Эпштейн заставил ее заниматься с принцем сексом. Брату короля грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов (1,3 миллиарда рублей по нынешнему курсу).

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.