Политики, которые поддерживают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, помогают Москве, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

По данным канала, в последние месяцы европейские лидеры — сторонники Украины постоянно критикуют главу венгерского кабмина за нежелание помогать Киеву, блокирование мер, направленных на поддержку Владимира Зеленского.

«Москва поддерживает Орбана, потому что он саботирует Европейский союз, блокирует санкции и финансирование Украины. Следовательно, тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Всё действительно так просто», — подчеркнул Сикорский.

Напомним, что в декабре 2025 года глава МИД Польши поздравил премьера Венгрии с тем, что тот якобы «получил орден Ленина».

В марте 2026 года Сикорский заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий нанес вред Варшаве своим визитом к Орбану. Он уточнил, что главе государства не следовало приезжать «к лицу более низкого ранга».