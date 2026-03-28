Перепалку Каллас с Рубио объяснили

Выходка главы евродипломатии Каи Каллас на встрече министров стран G7 проиллюстрировала настрой Брюсселя на нежелание урегулировать украинский конфликт.

© Lenta.ru

Соответствующий комментарий, который профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен опубликовал в соцсетях, цитирует РИА Новости.

«"Мирная стратегия" ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и еще больше втягивать США в войну против России», — объяснил эксперт.

Ранее о перепалке, возникшей между Каллас и госсекретарем США Марко Рубио, сообщили американские СМИ. По данным Axios, евродипломат раскритиковала Соединенные Штаты за то, что Белый дом не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Как узнали журналисты, Рубио в ответ, повысив голос, пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса.

