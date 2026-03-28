Перепалку Каллас с Рубио объяснили
Выходка главы евродипломатии Каи Каллас на встрече министров стран G7 проиллюстрировала настрой Брюсселя на нежелание урегулировать украинский конфликт.
Соответствующий комментарий, который профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен опубликовал в соцсетях, цитирует РИА Новости.
Ранее о перепалке, возникшей между Каллас и госсекретарем США Марко Рубио, сообщили американские СМИ. По данным Axios, евродипломат раскритиковала Соединенные Штаты за то, что Белый дом не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Как узнали журналисты, Рубио в ответ, повысив голос, пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса.
«Если вы считаете, что можете справиться лучше, то действуйте. Мы уступим вам место», — заявил госсекретарь.