Зеленский рассказал о проблемах в переговорах из-за США

Из-за войны в Иране команда президента США Дональда Трампа отказывается выезжать на переговоры в другие страны.

О проблемах в дипломатическом процессе рассказал в Украины Владимир Зеленский.

«Американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, кроме Америки. И пока из-за войны на Ближнем Востоке — войны с Ираном — американцы из соображений безопасности не выезжают из страны», — говорится в публикации.

Он добавил, что Киев готов к переговорам в Европе, Турции, Швейцарии и на Ближнем Востоке.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио поспорил с главой европейской дипломатии Каей Каллас и предложил ей самой заняться вопросами урегулирования конфликта на Украине. По словам американского дипломата, Вашингтон делает все возможное для достижения мира.