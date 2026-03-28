Штат Вашингтон стал лидером по числу задержаний украинцев в США

Миграционная статистика Соединенных Штатов подтвердила аномальный рост числа задержаний выходцев с Украины в штате Вашингтон. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Сиэтле, где сосредоточена одна из крупнейших украинских диаспор в стране.

Официальные данные американского правительства указывают на значительный рост активности миграционных служб в отношении граждан Украины. С октября 2020 по декабрь 2024 года именно в штате Вашингтон было зафиксировано максимальное количество задержаний. При этом пиковые показатели пришлись на 2022 финансовый год, когда под стражу попали 188 человек, включая 19 фигурантов уголовных дел.

Как сообщает агентство РИА Новости, основным центром таких инцидентов стал город Сиэтл, где отмечено 114 эпизодов. Для сравнения, в 2021 году число задержанных не превышало 20 человек, а в 2023 году снизилось до 77. Высокая концентрация подобных случаев объясняется тем, что в регионе проживает более 110 тысяч украинцев, причем свыше 20 тысяч из них прибыли после февраля 2022 года.

За четырехлетний период американские власти выдворили из страны 166 украинских граждан. Основной причиной депортации для 139 человек стали нарушения миграционного режима, в то время как 27 человек покинули США из-за совершения преступлений. Штат Вашингтон сохраняет первенство и по количеству высланных лиц — здесь зафиксировано 32 таких факта. Второе место занял Нью-Джерси с показателем в 22 депортации. Рекорд по выдворениям зафиксирован в 2024 финансовом году, когда родину покинули 46 человек.