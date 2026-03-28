Германии и Европе в целом следует немедленно начать переговоры с Россией о поставках газа через трубопровод «Северный поток — 2», заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В 2022-2025 годах Брюссель предпринял ряд меры, направленных на развитие зеленой энергетики, достижение максимальной энергонезависимости от России.

В итоге, в европейских странах резко выросли цены на нефть, газ, начались массовые банкротства компаний, как семейных, существовавших на протяжении столетий, так и крупных. Многие корпорации были вынуждены сократить персонал.

В марте 2026 года, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, энергокризис усилился, цены на ресурсы значительно выросли.

«Мы должны немедленно начать переговоры с Российской Федерацией, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность. Нужно просто снять санкции, и у нас немедленно будет топливо для европейской экономики», — призвал Нимайер.

По его словам, необходимо срочно запустить поставки газа через «Северный поток— 2» и возобновить импорт нефти и дизеля из России.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер признал, что его позиция по поводу газопровода «Северный поток-2» «была и остается позитивной».