Названа причина сокращения персонала в отелях в Дубае

Значительная часть отелей и гостиниц в Дубае сократила персонал, остальные допускают такую меру на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля. США и Израиль нанесли удары по школам, больницам, правительственным зданиям, музеям, спортивным комплексам на территории Ирана. Исламская Республика в ответ атаковала американские базы на Ближнем Востоке.

В последующие дни стороны продолжили обмениваться ударами. В результате, пострадали промышленные площадки, объекты энергетики. В Иране пообещали в ответ на удары уничтожить 10 крупных энергостанций в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре.

Противостояние привело к кризису в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства как в странах макрорегиона, так и в Европе и США.

«Сокращения здесь в силу ситуации. Те, кто работает в первую очередь в отельной индустрии, — зарплата самая высокая у менеджеров по продажам. Соответственно, их сокращение в такой ситуации обычно происходит», — разъяснил источник.

По словам собеседника агентства, работы у них нет — ни туристов, ни корпоративов, соответственно, руководство вынуждено сокращать продажников.

Источник заметил, что ряд владельцев гостиниц пытается найти выход из ситуации — предоставляет отпуска, сокращает часы работы, вдвое урезает зарплату. Он добавил, что сезон фактически потерян.