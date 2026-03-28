Братислава и Будапешт в ситуации с прекращением транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» стали жертвами политического шантажа украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает TASR.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, ссылаясь на разведовательные данные спецслужб, поставил под сомнение повреждение «Дружбы», из-за которого в январе 2026 года Украина остановила поставку нефти по южной ветке в направлении двух европейских стран. Политик напомнил, что президент Украины отказал в доступе для проверки состояния якобы поврежденного участка трубопровода инспекционным группам из Словакии и Венгрии.

Недавно подобный отказ получила и бригада Европейской комиссии. По мнению дипломата, шаг с фиктивным поврежденим линии ресурсоснабжения в интересах Зеленского — таким образом украинские власти пытаются ускорить принятие страны в Европейский союз.

Ранее стали известны первые жертвы «ядерного шантажа» Зеленского. Под угрозой оказались европейские страны.