Раскрыта информация об украинской своднице Эптшейна

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн рассчитывался с украинской моделью-сводницей дорогими ноутбуками и авиабилетами. Он также оплачивал ее учебу, услуги косметолога и стоматолога, сообщает РИА Новости со ссылкой на досье Эпштейна.

В файлах Эпштейна 52 раза упоминается Настя Н. На Украине уверены, что это «модель» из города Бровары Киевской области, исполнявшая роль сводницы для Эпштейна. Она подыскивала финансисту новых девушек для секса, а он щедро оплачивал ее услуги.

В апреле 2016 года Настя написала Эпштейну:

«Дорогой Джеффри! Я надеюсь, что у тебя все хорошо и твое тело чувствует себя прекрасно после пробного сеанса тайского массажа у девушки».

После этого она перечисляет колледжи Нью-Йорка, где платно учат на архитектора. В одном из таких вузов обучение стоит 46 тысяч долларов в год. Настя также просит купить ей ноутбук и программное обеспечение.

В следующем письме сводница благодарит Эпштейна за «свой новый суперкомпьютер» и его «доброту и поддержку».

Финансист также оплачивал прически, маникюр и авиабилеты Насти в 2016-2017 годах. В одном из писем она просила место с «дополнительным пространством для ног». Эпштейн купил ей билет за 1187.

В декабре 2017 года финансист оплатил украинке стоматологические услуги ценой в 4172 доллара.

В январе 2019 года Эпштейн написал ассистентке: «Напомни мне о 10 тысячах долларах для Насти Н.»

Последний раз в досье Эпштейна украинка упоминается за месяц до его ареста.