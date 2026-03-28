Иран уведомил МАГАТЭ о третьем ударе в районе АЭС «Бушер»

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о новом ударе в районе атомной электростанции «Бушер. Это уже третий подобный инцидент за последние 10 дней. При этом повреждений реактора и выбросов радиации зафиксировано не было станция работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что очередной удар по территории АЭС нанесли Израиль и США. Ранее удары в районе станции фиксировались 17 и 24 марта.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны проявить максимальную сдержанность, подчеркнув, что военные действия вблизи атомных объектов создают риск ядерной аварии и представляют серьезную угрозу безопасности.

Кроме того, 27 марта США и Израиль атаковали завод по производству уранового концентрата. Так называемый «желтый кек является промежуточным продуктом переработки урановой руды и используется для дальнейшего обогащения урана. О данном ударе Иран также уведомил МАГАТЭ.

В ООН назвали удары по ядерным объектам Ирана «безрассудной авантюрой. Верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк призвал остановить атаки и расследовать бомбардировку школы в Минабе. Тогда погибли почти 170 учениц. Всего за месяц агрессии в Иране разрушены и повреждены свыше 600 школ.

Спасатели подсчитали число разрушенных в Иране гражданских объектов в ходе конфликта с США и Израилем. Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи назвал это «преступлением против человечности. Целенаправленные действия агрессоров не оставляют сомнений в их явном намерении совершить геноцид, отметил глава иранского МИД.