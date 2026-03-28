Во время встречи министров G7 глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала США за недостаточное давление на Москву. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили источники Axios.

© Вечерняя Москва

По данным источников, Каллас спросила госсекретаря Марко Рубио, когда США начнут действовать более жестко против России. Рубио ответил резко и проявил явное раздражение. Он заявил, что Америка делает все возможное для завершения конфликта.

Рубио добавил, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, стараясь найти дипломатическое решение, и предложил, если кто-то считает, что может действовать эффективнее, действовать самостоятельно.

После этого несколько европейских министров вмешались в обсуждение и отметили, что рассчитывают на продолжение американской дипломатии между Россией и Украиной, сообщили источники Axios.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее усомнился в умственных способностях Кайи Каллас, заявившей о том, что Москва якобы требует от Киева того, «что ей никогда не принадлежало». Он напомнил, что Донбасс всегда был частью России.