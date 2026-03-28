Агент Секретной службы прострелил себе ногу, сопровождая Джилл Байден
В аэропорту Филадельфии произошел инцидент с участием сотрудника Секретной службы, прикомандированного к бывшей первой леди США Джилл Байден. Во время сопровождения в терминале агент получил огнестрельное ранение, сообщает издание Daily Mail.
«Сотрудник Секретной службы получил ранение в ногу в результате небрежного обращения с табельным оружием», — сообщил представитель федерального ведомства Нейт Херринг.
Согласно официальным данным, угрозы жизни пострадавшего нет. В настоящий момент он находится в одной из больниц в стабильном состоянии. Инцидент произошел утром в пятницу, когда агент выполнял свои обязанности по обеспечению безопасности.
Представитель Секретной службы уточнил, что сама Джилл Байден в момент выстрела находилась в другом месте, поэтому ее передвижения не были затронуты произошедшим.
«Офис профессиональной ответственности Секретной службы проведет проверку фактов и обстоятельств данного инцидента», — добавил Нейт Херринг.