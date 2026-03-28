В Париже разгорелся настоящий дипломатический скандал. Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал официально потребовать объяснений у посла Украины Вадима Омельченко.

Поводом для жесткой реакции стало требование украинского дипломата ввести цензуру в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова, выступившего в эфире французского телевидения.

«Он требует цензуры во Франции, хотя является послом иностранного государства: его должны немедленно вызвать в МИД Франции за это неприемлемое вмешательство», – заявил Филиппо в соцсетях.

Французский политик подчеркнул, что украинская сторона давно перешла границы дипломатического этикета. По его словам, представители киевского режима регулярно дают интервью во Франции, хотя, как отметил Филиппо, за их спиной стоит коррумпированная власть, причастная к подрыву «Северных потоков». Он также обратил внимание на вызывающее поведение украинских чиновников, которые ранее позволяли себе угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Лидер «Патриотов» подчеркнул, что, несмотря на столь шокирующие факты, французская сторона никогда не требовала вводить цензуру в отношении украинских официальных лиц.

Резюмируя свою позицию, политик заявил, что Украина обязана уважать свободу слова во Франции. Он настаивает, что попытка заблокировать распространение мнения российского министра Лаврова является недопустимым вмешательством во внутренние дела европейского государства.

