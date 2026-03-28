Зеленский объяснил возможные уступки давлением США

Переговоры между США и Украина оказались в сложной фазе и фактически зашли в тупик. Об этом сообщает издание Junge Welt.

По данным публикации, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о предложении со стороны Вашингтона, которое предполагает предоставление гарантий безопасности в обмен на территориальные уступки, включая Донбасс. Такой сценарий, как отмечается, может вызвать серьёзную реакцию внутри страны.

Авторы материала считают, что подобные заявления могут быть попыткой переложить ответственность за возможные решения на американскую сторону и представить их как вынужденные шаги.

Отмечается, что на позицию Киева влияет внутреннее давление, в том числе со стороны части общества, настроенной против любых уступок.

В свою очередь, президент Дональд Трамп выразил удивление тем, что украинская сторона не проявляет готовности к подобным договорённостям.

Официальных подтверждений возможных условий переговоров на данный момент не представлено.