Небо окрасилось в кроваво-красный цвет из-за циклона в Австралии

В австралийском городе Карнарвон небо окрасилось в насыщенный красный цвет из-за погодного явления, связанного с тропическим циклоном. В местных СМИ отметили, что сильные ветры подняли в воздух большое количество пыли, из-за чего над регионом на несколько часов сформировалась плотная пылевая завеса.

Отмечается, что такой эффект возникает из-за рассеивания солнечного света: короткие волны, отвечающие за синий цвет, рассеиваются сильнее, а до наблюдателя доходят преимущественно красные и оранжевые оттенки. При высокой концентрации пыли небо может приобретать почти кроваво-красный цвет.

Уточняется, что ключевую роль сыграли порывистые ветры циклона, поднявшие сухую почву и перенесшие ее в атмосферу. Подобные пылевые бури характерны для засушливых районов Австралии и могут временно ухудшать видимость и качество воздуха, передает Aif.ru.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что грядущий природный феномен Эль-Ниньо, сопровождающийся небывалым потеплением воды, станет самым сильным за последние десять лет. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал «Вечерней Москве», как это повлияет на погоду в России.