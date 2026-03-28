В Европе опасаются, что Трамп бросит НАТО и пойдет на сделку с Россией

В Европе растут опасения, что Соединенные Штаты могут бросить своих союзников по НАТО и пойти на сделку с Россией. Об этом пишет The Times со ссылкой на европейских чиновников.

По словам собеседников издания, Европа должна быть готовой сражаться в одиночку в случае «наихудшего сценария». На континенте опасаются, что президент Дональд Трамп откажется защищать страны военного блока в случае потенциального нападения на их территорию, говорится в тексте.

«Уход американцев из европейских дел безопасности уже не является наихудшим сценарием. Наихудший сценарий — это уход американцев из европейской безопасности и их поворот против нас... Трамп может попробовать заключить с россиянами грандиозную сделку над нашими головами — то, что казалось невозможным пять-шесть лет назад», — заявил один из собеседников Times.

Другой источник из Великобритании поделился опасениями, что США могут отказаться защищать восточный фланг НАТО.

Накануне Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут прекратить поддержку НАТО из-за действий альянса. По его словам, Вашингтон ежегодно тратит сотни миллиардов долларов на защиту Североатлантического альянса.