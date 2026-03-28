Делегация ЕС получила указание использовать одноразовые телефоны для визита в Китай

Делегация Европейского парламента, которая на следующей неделе отправится в Китай, получила указание использовать одноразовые телефоны из опасений возможного взлома со стороны китайских властей.

Как сообщает Politico со ссылкой на двух членов делегации, личные электронные устройства евродепутатам рекомендовано оставить дома. В поездке примут участие девять парламентариев; визит посвящен вопросам информационных технологий и регулирования электронной торговли. Это первый официальный визит делегации ЕП в КНР за последние восемь лет.

По информации издания, такие меры предосторожности связаны с растущей обеспокоенностью Евросоюза по поводу активности хакерских групп, действующих в интересах Пекина. Подобная практика уже применялась ранее, в том числе во время поездки европарламентариев в Венгрию в прошлом году.

Другие институты ЕС также усилили защиту от кибершпионажа: как отмечает Politico, сотрудники Совета ЕС, отправляющиеся в США или Китай, не должны брать с собой электронные устройства, а если это невозможно, данные с них подлежат полному удалению по возвращении.

