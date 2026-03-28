Экс-советник Трампа назвал срок завершения конфликта на Украине

Джордж Пападопулос, бывший советник президента США Дональда Трампа, в беседе с РИА Новости предположил, что конфликт на Украине может завершиться уже к концу лета.

По его словам, к ноябрьским промежуточным выборам в Конгресс США стороны смогут прийти к окончательному соглашению. Эксперт связывает ускорение переговорного процесса с политикой нынешней американской администрации, для которой прекращение боевых действий было одним из главных предвыборных обещаний, а также с растущей заинтересованностью европейских стран в восстановлении своих экономик.

Пападопулос отметил, что урегулирование будет выгодно не только непосредственным участникам конфликта, но и всей мировой экономике.

Захарова рассказала, что положит конец конфликту на Украине

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября 2026 года: в этот день будет полностью обновлен состав Палаты представителей и переизбрана треть Сената.

Ранее сообщалось, что на встрече G7 разразился конфликт между Рубио и Каллас из-за Украины.