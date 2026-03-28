СМИ: использование гаджетов дошкольниками стоит ограничить часом в день

Правительство Великобритания рекомендовало ограничить использование гаджетов детьми младше пяти лет одним часом в день, а для детей до двух лет — практически полностью исключить экранное время. Новые рекомендации направлены на формирование здоровых привычек и снижение рисков для развития ребенка. Об этом сообщает портал The Guardian.

Инициатива была подготовлена экспертной группой под руководством детского омбудсмена Рэйчел де Соуза и специалиста по детскому здоровью Рассел Вайнер. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что власти намерены помочь родителям ориентироваться в «цифровом мире», где дети сталкиваются с экранами с самого раннего возраста.

Согласно рекомендациям, детям от двух до пяти лет следует «по возможности ограничивать экранное время до одного часа в день или меньше». При этом важно не только количество, но и качество контента: родителям советуют избегать быстрых видеороликов в стиле соцсетей и приложений с элементами искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется формату взаимодействия. Совместный просмотр и обсуждение контента с ребенком считается более полезным для когнитивного развития, чем самостоятельное использование устройств. В качестве альтернативы предлагаются чтение, настольные игры, рисование и разговоры.

Также рекомендуется полностью исключить экраны во время еды и перед сном. Эксперты подчеркивают, что чрезмерное использование гаджетов связано с ухудшением сна, снижением физической активности и уменьшением живого общения с родителями.

По данным властей, около 98% детей начинают регулярно пользоваться экранами уже к двум годам. При этом у детей с наибольшим экранным временем чаще наблюдаются задержки речевого развития.

В отчете отмечается, что ограничения не должны применяться одинаково ко всем детям: например, для детей с особыми образовательными потребностями, использующих вспомогательные цифровые технологии, подход должен быть гибким.

Эксперты также советуют родителям обращать внимание на собственные цифровые привычки. Введение «экранных пауз» для всей семьи может способствовать формированию более здоровой среды.

Как подчеркнул вице-президент Королевский колледж педиатрии и детского здоровья Майк МакКин, раннее детство — критически важный период, и чрезмерное влияние цифровой среды усложняет задачу родителей. Новые рекомендации призваны помочь найти баланс между технологиями и развитием ребенка.