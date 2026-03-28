Ульянов: допуск инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране сегодня невозможен
Текущая военная обстановка на Ближнем Востоке делает физически невозможным присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории иранской ядерной инфраструктуры, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Об этом Ульянов сообщил в интервью РИА Новости.
По оценкам дипломата, в условиях непрекращающихся боевых действий рассуждать о возвращении экспертов МАГАТЭ на места совершенно несерьёзно.
При этом иранское руководство не отказывалось от сотрудничества с агентством в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях.
Возвращение персонала в определённых форматах обязательно произойдёт, однако лишь после полной стабилизации обстановки, поскольку сейчас инфраструктура регулярно подвергается риску, сообщил Ульянов.
«Какие могут быть инспекторы и кому они нужны, когда там идёт война и когда наносятся удары в том числе по атомным объектам», — констатировал он.
Ранее МАГАТЭ получило от Ирана информацию об очередном ударе в районе АЭС «Бушер».
25 марта в МИД России заявили, что Москва возмущена атакой в районе действующего энергоблока АЭС «Бушер».