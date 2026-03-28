Меган Маркл цинично плюнула в покойную Елизавету II

Принц Гарри и Меган Маркл собираются в большой тур по Австралии. Но эту поездку уже резко раскритиковали в Британии. Королевский биограф Том Бауэр назвал предстоящий визит Сассекских "погоней за деньгами".

Герцог и герцогиня планируют провести четыре дня в Австралии в апреле, продвигая свои проекты и деловые инициативы. Сообщается, что пара сосредоточится на отдельных направлениях: Меган — на развитии своего лайфстайл-бренда As Ever, а Гарри — на благотворительности и других инициативах.

В последний раз Сассекские посещали Австралию в 2018 году, когда ещё были старшими работающими членами королевской семьи. Том Бауэр раскритиковал пару, особенно Меган, обвинив её в нарушении обещания королеве Елизавете II.

Несмотря на то, что Гарри и Меган сохранили свои титулы после ухода из королевской семьи, в 2020 году было достигнуто соглашение, что они не будут использовать титулы для коммерческой выгоды. Однако планы Меган противоречат этому. Маркл цинично плюнула в покойную Елизавету II, забыв все обещания и заверения.

"Прежде всего, Меган делает это ради денег — это выглядит довольно неприглядно. Она монетизирует свой королевский статус, что, на мой взгляд, недостойно, поскольку она обещала королеве этого не делать. Думаю, они столкнутся с гораздо более жёсткой реакцией, чем ожидают. Эта поездка в Австралию явно направлена на заработок и повышение их популярности", — заявил биограф.

Отметим, что одним из мероприятий станет закрытая встреча только для женщин в Сиднее, где стоимость билета достигает 1440 фунтов стерлингов. Меган выступит там в формате сценического интервью. Мероприятие рассчитано примерно на 300 участниц и пройдёт с 17 по 19 апреля в пятизвёздочном отеле. В программе заявлены гала-ужин, личная беседа с Меган, а также "вдохновляющие разговоры, отдых, смех и незабываемые впечатления".