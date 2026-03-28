Reuters: конфликт США с Ираном толкает Индию к сближению с Россией
Обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за военных действий Вашингтона заставляет Нью-Дели активно восстанавливать историческое экономическое партнёрство с Москвой.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечают обозреватели издания, война США и Ирана, а также последующая блокировка судоходства в Ормузском проливе поставили под удар половину индийского импорта сырья.
На фоне нехватки топлива в Нью-Дели приняли решение резко нарастить закупки российских энергоносителей, проигнорировав предшествующее санкционное давление со стороны президента США Дональда Трампа.
По информации Reuters, Россия и Индия готовятся возобновить прямые поставки сжиженного природного газа. Кроме того, объёмы импорта российской нефти могут в ближайшее время удвоиться, достигнув 40% от всех зарубежных закупок Нью-Дели.
«Индия выбрала курс, который наилучшим образом отвечает её национальным интересам и основан на давнем и доверительном партнёрстве с Россией», — заявил бывший посол Индии в Москве Аджай Малхотра.
Ранее сообщалось, что Индия закупила у России крупную партию нефти с поставкой в апреле.
Кроме того, премьер-министр страны Нарендра Моди заявлял о намерении диверсифицировать поставки энергоресурсов.