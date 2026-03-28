Рубио и Каллас поспорили о роли США в урегулировании на Украине

Спор произошёл между госсекретарём США Марко Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас во время обсуждения роли Вашингтона в урегулировании вооружённого конфликта на Украине.

Как сообщил портал Axios, эта тема обсуждалась в ходе встречи министров G7, которая состоялась в пятницу, 27 марта.

«Каллас… раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву», — говорится в сообщении.

В ответ на это Рубио, по данным портала, пригрозил главе евродипломатии выходом США из переговорного процесса.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что тема Украины вот уже шесть месяцев как перестала быть приоритетной для США.