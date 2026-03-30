Трамп признался в желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп признал, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Об этом американский лидер заявил в беседе с газетой Financial Times.

«Если честно, больше всего мне понравилось бы забрать нефть в Иране», — сказал Трамп. При этом он добавил, что некоторые в США задаются вопросом, зачем это делать, и назвал таких людей глупыми.

Также в интервью президент США допустил, что Вашингтон возьмет под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако он подчеркнул, что пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала готовиться к росту цены на нефть до 200 долларов за баррель, изучая возможные последствия такого повышения.