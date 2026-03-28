США раскрыли срок окончания войны с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел G7, что конфликт с Ираном продлится ещё от двух до четырёх недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

© Московский Комсомолец

Рубио также заверил коллег, что США близки к проведению прямых «серьёзных переговоров» с Ираном.

Сейчас, по его словам, Вашингтон ведёт диалог с Тегераном только через посредников.

Переговоры продвигаются медленными темпами, поскольку посредникам трудно общаться с иранскими официальными лицами — те боятся за свою жизнь и держатся подальше от телефонов из страха быть выслеженными и ликвидированными.

Представитель США добавил, что Вашингтон не уверен в том, кто сейчас на самом деле принимает решения в Тегеране.

Двухдневная встреча глав МИД G7 проходила 26–27 марта. Это была первая зарубежная поездка Марко Рубио с начала американо-израильских ударов по Ирану. На встречу также пригласили министров из Бразилии, Индии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.