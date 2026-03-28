Вэнс заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире шоу Бенни Джонсона на Youtube-канале заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами.

© Газета.Ru

"Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны", - отметил Вэнс.

Он добавил, что одна из величайших уловок дьявола - это убедить людей, что он никогда не существовал. По словам американского вице-президента, христианство, как любая большая мировая религия, признает существование странных вещей и вещей, "которые очень сложно объяснить". 22 марта американская конгрессвумен Анна Паулина заявила, что отдел Пентагона, занимающийся расследованиями неопознанных аномалий, в том числе НЛО, необходимо распустить и прекратить его финансирование.

Основная миссия AARO (All-domain Anomaly Resolution Office — Управление по разрешению аномалий во всех областях) обнаруживать и идентифицировать аномалии в разных областях, а также снижать угрозы для оперативной и национальной безопасности, которые создают неопознанные объекты в воздухе, в море, в космосе или на суше. В феврале экс-президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян. При этом он заявил, что не видел их. Он также рассказал, что вопрос о существовании инопланетян был одним из первых, которые он задал, когда стал президентом.