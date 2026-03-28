Трамп предсказал судьбу Кубы

Президент США Дональд Трамп во время выступления на форме в Майами предсказал судьбу Кубы, заявив, что она будет следующей.

«Притворитесь, что я этого не говорил. СМИ, пожалуйста... Игнорируйте это заявление», — заявил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны. По данным Bloomberg, для смены руководства страны американская администрация ориентируется на сценарий, который США ранее применили в отношении Венесуэлы.