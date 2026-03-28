В Иране подтвердили атаку США и Израиля на ректор в Хондабе

Тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе подвергся атаке со стороны США и Израиля. Это подтвердила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

В распространённом ОАЭИ заявлении отмечается, что эти атаки представляют серьёзную угрозу региональной безопасности.

«Бездействие международных институтов… перед лицом этих варварских актов вызывает удивление», — подчеркнули в организации

Ранее в МАГАТЭ проинформировали об отсутствии риска выброса радиации после попадания по заводу в Хондабе.