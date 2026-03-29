В Европе обвинили Трампа в работе на Путина

Отменяя нефтяные санкции против России и "добиваясь" высоких цен на нефть, президент США Дональд Трамп якобы "работает" на президента России Владимира Путина. Об этом в соцсети X написал шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд.

"Трамп, большой поклонник Путина, теперь оказывает ему финансовую поддержку, добиваясь высоких цен на нефть и отмены нефтяных санкций США. Трамп работает на Путина. Республиканская партия с этим согласна?" — написал он.

В марте США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до 11 апреля. Ограничения остались для новых поставок и для любых операций, связанных с Ираном, его правительством, а также товарами и услугами иранского происхождения. Затем США также вывели из-под антироссийских санкций три физических лица и три организации.

17 марта агентство Bloomberg сообщило, что санкции против российской нефти могут смягчаться и дальше, если ситуация с проходом танкеров через Ормузский пролив не изменится.

При этом 26 марта Трамп решил продлить действие антироссийских санкций.