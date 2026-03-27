Мерц высмеял планы Франции по отправке миссии в Ормузский пролив

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал планы Франции отправить военно-морскую миссию в Ормузский пролив для обеспечения судоходства, высмеяв их. Слова политика приводит газета FAZ.

«Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», — сказал канцлер.

Он добавил, что Париж не может гарантировать мир в одиночку, для этого европейским странам необходимо объединиться. Мерц подчеркнул, что и Берлину, и Парижу следует «честно сказать», что они могут с военной точки зрения.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив можно открыть в ближайшие дни, если Иран согласится на это.