В Испании признали картины Гойи собственностью страны

Суд Испании постановил, что два королевских портрета работы знаменитого испанского художника Франсиско Гойи принадлежат государству, а не табачной компании Altadis. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первая палата верховного суда Испании отклонила поданные компанией Altadis S.A. кассационную жалобу и жалобу на процессуальные нарушения, тем самым поставив точку в споре с министерством образования, культуры и спорта о праве собственности на две картины Гойи», — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что картины изначально являлись частью королевского имущества, а позднее перешли в государственную собственность. В решении отмечается, что передача этих полотен различным организациям, связанным с табачной промышленностью, осуществлялась только для пользования и не влекла за собой утрату права собственности со стороны государства.

Отмечается, что ранее суды первой и второй инстанций уже отказали Altadis в удовлетворении этих требований. Речь идет о портретах короля Испании Карла IV и королевы Марии Луизы Пармской, написанных Гойей в 1789 году по заказу королевской табачной фабрики Севильи.

