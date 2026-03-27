Иран согласился исполнить одну просьбу ООН

Тегеран согласился исполнить просьбу Организации Объединенных Наций по Ормузскому проливу. Об этом заявил представитель Ирана в ООН в Женеве, передает агентство ISNA.

Он заверил, что Иран окажет содействие и ускорит безопасное прохождение гуманитарных грузов через Ормузский пролив.

Вечером 27 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш учредил целевую группу по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив. Ее приоритетом является разработка и предложение технических механизмов для «удовлетворения гуманитарных целей в Ормузском проливе».

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американским войскам по силам занять несколько иранских островов, однако это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив.