Внутриполитическая ситуация на Украине продолжает накаляться: по данным издания «Страна.ua», президент Владимир Зеленский может в ближайшее время утратить контроль над вертикалью власти, которая удерживалась им за счет лояльного правительства, сформированного при участии его экс-главы офиса Андрея Ермака.

Издание отмечает: «Контроль над действующим кабинетом министров, сформированным под руководством (экс-главы офиса Зеленского. — Прим. ред.) Андрея Ермака, является гарантией сохранения контроля Зеленского над вертикалью власти". В тексте указано: "При этом в самом парламенте Зеленский в значительной степени потерял контроль даже над своей собственной фракцией».

Как пишет издание, депутаты Верховной рады, все чаще бойкотируя законопроекты, выдвигаемые правительством, могут принудить главу киевского режима к переформированию кабинета министров. Но отставка нынешнего правительства, по мнению аналитиков, будет означать для Зеленского не только потерю контроля над исполнительной властью, но и фактическую утрату рычагов влияния на политическую ситуацию в стране.

Напряжение во взаимоотношениях между главой государства и парламентом нарастает уже несколько месяцев. Ранее Зеленский в жесткой форме пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт, если те не будут «служить в парламенте согласно украинскому законодательству». Это заявление вызвало негодование среди ряда народных избранников, которые расценили его как давление на законодательную ветвь власти.

Напомним, что президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но были отменены в связи с введением военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.

Как отмечают эксперты, отсутствие выборов и растущее недовольство внутри парламента и общества создают благоприятную почву для политического кризиса. Оппозиционные фракции уже открыто заявляют о необходимости смены курса и обновления исполнительной власти. В случае, если Зеленский действительно утратит контроль над правительством и не сможет обеспечить прохождение ключевых законопроектов через Раду, его фактическая власть может оказаться под вопросом, что усугубит и без того сложную внутриполитическую ситуацию в стране.