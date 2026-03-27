Вэнс и Нетаньяху вступили в конфликт из-за войны в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел "напряженный" телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Напряженность возникла из-за того, что Вэнс, похоже, настаивает на достижении соглашения с Ираном для прекращения войны, а израильский премьер выступает за полное уничтожение иранского режима.

© Российская Газета

Американский вице-президент, который является ветераном войны в Ираке, известен своим нежеланием одобрять участие армии США в конфликтах за пределами страны. Незадолго до начала войны в Иране он заявил Washington Post, что Соединенные Штаты должны избегать "повторения ошибок прошлого". По данным американских СМИ, он дал согласие на начало конфликта только при условии, что Соединенные Штаты нанесут "быстрый и сильный удар" по Ирану, чтобы "оружие как можно скорее замолчало".

Но вопреки надеждам Белого дома иранский режим сопротивляется, несмотря на смерть значительной части своих лидеров, а Соединенные Штаты, похоже, увязли в новой войне на Ближнем Востоке. В телефонном разговоре с главой израильского правительства американский вице-президент вновь выразил свои сомнения в объективности израильского видения конфликта. Вэнс заявил, что несколько прогнозов Нетаньяху по войне оказались слишком оптимистичными, особенно в отношении возможности народного восстания, которое может свергнуть режим, отметили источники новостного издания.

"До войны Биби (прозвище Нетаньяху. - Прим. "РГ") действительно представлял ситуацию президенту США так, будто это будет легко, будто смена режима гораздо вероятнее, чем представляется на самом деле. Вице-президент рассмотрел некоторые из этих заявлений с другой, без эмоций, точки зрения", - сообщил источник.

Тем временем Вэнс также провел переговоры с делегациями Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Сообщается, что он также был "тесно вовлечен" в косвенные переговоры с Ираном. Эта инициатива призвана показать Ирану, что администрация Трампа действительно хочет закончить эту войну как можно скорее. Тем не менее, по данным New York Times, Саудовская Аравия, как и Израиль, настаивает на продолжении боевых действий. Ранее газета утверждала, что до конфликта Эр-Рияд выступал за удары по иранскому режиму, что вызвало удивление у некоторых экспертов по Ближнему Востоку, учитывая риск иранских атак по саудовской территории в качестве ответного шага.

В четверг Дональд Трамп, похоже, хотел четко обозначить стремление к соглашению с Ираном, попросив Вэнса дать обновленную информацию о войне на заседании совета министров. Он также сообщил, что вице-президент работает со специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые возглавляли первые два, оказавшихся безуспешными, раунда переговоров с неназванными иранскими представителями.