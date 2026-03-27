Рубио уличил Зеленского во лжи

Глава Госдепа Марко Рубио уличил Владимира Зеленского во лжи о гарантиях безопасности Украины — последний заявил, что это зависит якобы от вывода ВСУ из Донбасса.

«Это ложь... Очень жаль, что он так сказал», — цитирует его РИА Новости.

Рубио назвал конфликт на Украине «не войной США»

Ранее Владимир Зеленский сообщил о требовании США к Украине покинуть Донбасс ради гарантий.

Как заметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Киев понял, что США дадут гарантии лишь после ухода из Донбасса.