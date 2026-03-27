Раскрыта цель поездки Зеленского в Саудовскую Аравию

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Владимир Зеленский поехал в Саудовскую Аравию ради привлечения внимания. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению Михайлова, визит Зеленского на Ближний Восток разозлит президента США Дональда Трампа. При этом эксперт считает, что таким образом Зеленский надеется вернуть внимание мировой общественности к Украине. Как добавил Михайлов, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке ситуация на Украине отошла на второй план, но Зеленскому важно, чтобы Трамп не забывал о нем.

«Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы о нем не забыли. Его значимость катится вниз. При этом Зеленский рискует нарваться на гнев Трампа, потому что Саудовская Аравия — ключевой военный партнер США, а тут вдруг появляется маленький украинский персонаж, как черт из табакерки, и рассказывает саудовцам, что укранские перехватчики и специалисты лучше американских», — объяснил Михайлов.

Эксперт также добавил, что ради своей цели Зеленский готов вызвать негативную реакцию Трампа.

Ранее Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии.