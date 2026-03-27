$81.1493.42

Раскрыта цель поездки Зеленского в Саудовскую Аравию

Андрей Дуванов

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Владимир Зеленский поехал в Саудовскую Аравию ради привлечения внимания. Об этом сообщает «Ура.ру».

© Global Look Press

По мнению Михайлова, визит Зеленского на Ближний Восток разозлит президента США Дональда Трампа. При этом эксперт считает, что таким образом Зеленский надеется вернуть внимание мировой общественности к Украине. Как добавил Михайлов, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке ситуация на Украине отошла на второй план, но Зеленскому важно, чтобы Трамп не забывал о нем.

Newsweek: Зеленский наврал о позиции США по Донбассу

«Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы о нем не забыли. Его значимость катится вниз. При этом Зеленский рискует нарваться на гнев Трампа, потому что Саудовская Аравия — ключевой военный партнер США, а тут вдруг появляется маленький украинский персонаж, как черт из табакерки, и рассказывает саудовцам, что укранские перехватчики и специалисты лучше американских», — объяснил Михайлов.

Эксперт также добавил, что ради своей цели Зеленский готов вызвать негативную реакцию Трампа.

Ранее Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии.