В Евросоюзе опасаются передачи секретных данных третьим странам

В Евросоюзе обсуждают ужесточение мер безопасности и расширение перечня засекреченных документов на фоне опасений утечки конфиденциальной информации в «враждебные государства». Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.По данным издания, поводом для дискуссии стали недавние скандалы, связанные с утечками и подозрениями в шпионаже.

Особую тревогу в Брюсселе вызывает позиция Венгрии: дипломаты утверждают, что Будапешт якобы передает Москве содержание закрытых заседаний Евросоюза.

Собеседники Politico отмечают, что под угрозой могут оказаться не только дипломатические документы, но и стратегически важные материалы. Речь идет о планах военной помощи Украине, разведывательной информации о перемещениях российских войск, проектах санкций и оценках энергетической уязвимости Европы, передает «Радиоточка НСН».