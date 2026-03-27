В Белом доме сообщили о неожиданной реакции Трампа на войну в Иране

Президент США Дональд Трамп, по данным источников в Белом доме, начинает терять интерес к затянувшемуся конфликту с Ираном и стремится сместить фокус на внутриполитическую повестку. Как сообщает MS NOW, американский лидер уже сейчас концентрируется на экономике, внутренней политике и предстоящих промежуточных выборах.

По словам одного из собеседников издания, Трампу «становится немного скучно из-за Ирана».

«Не то чтобы он жалеет о чем-то — он просто скучает и хочет перейти к другим вопросам», — отметил источник, добавив, что в последние дни это стремление усилилось.

Военную операцию Трампа в Иране признали провалом

Американский президент, по его словам, стремится «объявить победу и двигаться дальше».

Такие настроения внутри Белого дома, однако, входят в противоречие с реальными действиями администрации. Несмотря на то, что Трамп публично говорит о переключении внимания, США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке и направлять дополнительные силы в регион. Военная кампания против Ирана, начавшаяся 28 февраля, продолжается уже месяц и не демонстрирует признаков скорого завершения.

Источники MS NOW также указывают на растущее недовольство в окружении президента. По их словам, публичные заявления Трампа о том, что война «уже выиграна», выглядят «преувеличением» и все больше расходятся с реальной ситуацией на местах, где боевые действия продолжаются, а потери с обеих сторон растут.

Между тем, в России предупреждают о возможных долгосрочных последствиях эскалации. 27 марта на совещании зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция американских военных в Иране может грозить Вашингтону последствиями, сопоставимыми с войной во Вьетнаме.

Стремление Трампа свернуть военную кампанию, несмотря на продолжающееся сопротивление Ирана, может свидетельствовать о внутреннем расколе в американской администрации. С одной стороны, президент публично демонстрирует решимость, с другой — его окружение фиксирует усталость от затянувшегося конфликта и желание переключиться на вопросы, более важные для предвыборной повестки. Официальных комментариев из Белого дома по поводу смены приоритетов пока не поступало.