Связанные с Ираном хакеры взломали личную почту директора ФБР

Связанные с Ираном хакеры якобы взломали личную электронную почту главы ФБР Кэша Пателя, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на заявление самих хакеров и министерства юстиции США.

В сообщении говорится, что хакеры, «связанные с Ираном», публично заявили о взломе личного почтового ящика директора ФБР. Утверждается, что в интернете взломщики уже опубликовали документы, а также личные фотографии главы секретного ведомства.

То, что почта Пателя была взломана, подтвердил и представитель министерства юстиции США. Он отметил, что опубликованные в сети материалы, скорее всего, являются подлинными.

К взлому, как указано в материале, причастна хакерская группа Handala Hack Team.