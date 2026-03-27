Россиянин избил подругу сына Трампа и поплатился

Живущий в британской столице гражданин России, Матвей Румянцев, приговорен к четырем годам заключения за нападение на подругу Бэррона Трампа, младшего сына президента США. Об этом сообщило издание Sky News, ссылаясь на решение Королевского суда района Снэрсбрук.

Согласно материалам дела, россиянин, признанный виновным в нанесении серьезных травм женщине, стал свидетелем чего оказался Бэррон Трамп, получил четыре года тюремного срока.

Румянцев был осужден еще в конце января. Его признали виновным по статьям о причинении тяжких телесных повреждений и препятствовании правосудию. При этом с него были сняты обвинения в изнасиловании, умышленном удушении и еще одном эпизоде насилия. Личность пострадавшей по-прежнему не разглашается.

Именно Бэррон Трамп вызвал полицию. Его подруга, связавшись с ним по видеосвязи, сообщила, что подвергается нападению. Сын Дональда Трампа увидел, как мужчина избивает девушку, и немедленно обратился в лондонскую полицию.